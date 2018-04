"10000 Schritte": Chiemgau Tourismus startet Gesundheitsaktion

Die Gesundheitsaktion "10000 Schritte" mit Hilfe der neuen Smartphone-App "AnkerSteps" stellte Chiemgau-Geschäftsführer Stephan Semmelmayer (rechts) zusammen mit Prof. Dr. Peter Schwarz von der Technischen Universität Dresden im Landratsamt Traunstein vor. − Foto: Effner Die Gesundheitsaktion "10000 Schritte" mit Hilfe der neuen Smartphone-App "AnkerSteps" stellte Chiemgau-Geschäftsführer Stephan Semmelmayer (rechts) zusammen mit Prof. Dr. Peter Schwarz von der Technischen Universität Dresden im Landratsamt Traunstein vor. − Foto: Effner



Der Chiemgau sucht den Schrittekönig: Unter dieses Motto hat der Chiemgau Tourismus eine neue Gesundheitsaktion mit täglichen Gewinnchancen gestellt, die in diesen Tagen für Gäste und Einheimische startet. Wie Geschäftsführer Stephan Semmelmayr in einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärt hat, ist die Chiemseeregion die erste Pilotregion, in der die von der Technischen Universität (TU) Dresden entwickelte Gesundheits-App "AnkerSteps" für Smartphones als Kooperationsmodell zum Einsatz kommt. Ziel ist, täglich 10000 Schritte zu tun und damit seine Gesundheit zu verbessern. Wer das Ziel erreicht, gewinnt kleine Geldbeträge. Für Urlaubsgäste im Chiemgau gibt es zusätzlich Almführer oder Wanderkarten zu gewinnen.

Die Hintergründe erläuterte Prof. Dr. med. Peter Schwarz. Er leitet die Abteilung für Diabetes-Prävention an der TU Dresden. "Mit regelmäßiger, täglicher Bewegung kann jeder sein Risiko für Diabetes oder andere chronische Zivilisationskrankheiten deutlich senken", erklärte der Mediziner. Die App wird auf das Smartphone geladen. Der Teilnehmer wettet mit Beträgen zwischen einem und 20 Euro, dass er in einem definierten Zeitraum – zum Beispiel sieben Tage – täglich die erforderliche Schrittzahl zurücklegt, und wird mit dem Gewinn des festgelegten Betrags belohnt. Schafft er das Ziel nicht, muss er den entsprechenden Einsatz zahlen. − ae

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info/10000schritte.