Fischer finden weniger Müll am Obinger See

Die Helfer der Jugendgruppe waren fleißig am Müll-Sammeln. − Foto: red



Die zur Tradition gewordene See- und Uferreinigung war auch heuer die erste groß angelegte Arbeitsaktion der Mitglieder des Fischervereins. Mit 47 engagierten Helfern, darunter die Jugendgruppe, war eine ungemein rege Beteiligung festzustellen. So gingen die Arbeiten bei milder Witterung gut von der Hand.

Vorsitzender Josef Oberleitner teilte am Morgen die Arbeitstrupps ein. Im Mittelpunkt stand die Säuberung der weitläufigen Uferbereiche von zurückgelassenem Müll. Und so machten sich gleich mehrere Bootsmannschaften auf den Weg, um die teilweise schwer zugängliche Verlandungszone und den Schilfgürtel von Unrat zu befreien. Die Gemeindeverwaltung Obing kümmerte sich um die ordnungsgemäße Entsorgung des gesammelten Unrats.

Am Ende stellten die Fischer fest, dass die Menge des zurückgelassenen Mülls der zahlreichen Erholungssuchenden am See erstmalig zurückgegangen ist.