In Ecuador die Weichen gestellt

Robert Daiser, der gebürtige Truchtlachinger (rechts), und Maximilian Gigl aus München bei der Vorsynode in Rom. − Foto: privat



"Da hat es mich erwischt." So erinnert sich Robert Daiser an seinen Aufenthalt in Ecuador vor gut sechs Jahren. Im Rahmen des Jugendfreiwilligendienstes war der damals 20-Jährige in das südamerikanische Land gekommen, um nach dem Abitur in Ising eine Auszeit zu nehmen und sich zu orientieren. Dort gab er an einer Schule Unterricht und hat gemerkt, mit wie wenigen Dingen Menschen glücklich und zufrieden sein können. Dass er studieren wollte, war ihm damals schon klar. "Journalismus, Jura oder Politik wäre was für mich gewesen", sagt der Seminarist. Aber dann kam er in das Pfarrhaus der mittelgroßen Stadt. Über die fremde Sprache musste er sich neu mit dem Inhalt von Gebeten auseinandersetzen. "Wie die Menschen dort ihren Glauben leben, hat mich sehr beeindruckt." So reifte der Entschluss, Priester zu werden. Doch die Reaktion der Familie war zuerst einmal etwas "zurückhaltend", wie Daiser es beschreibt. Via Skype hat er es seiner Mutter um Weihnachten mitgeteilt. "Sie hat gesagt, sie glaubt es erst, wenn ich es ihr direkt erzähle."

Es folgte die Bewerbung im Priesterseminar in München und, kaum war Daiser von seinem Auslandsaufenthalt daheim, schon das Vorstellungsgespräch beim Regens. Und der junge Truchtlachinger wurde zum Seminar zugelassen. Es folgte das erste Jahr des Studiums in Passau, dann ging’s weiter mit dem Magister-Studium an der Ludwig-Maximilian-Universität in München.

