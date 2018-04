"Vamos Santa Cruz!": TSV geht Hallensanierung an

Die 40 Jahre alte Turnhalle in Heiligkreuz muss komplett neu hergerichtet werden. − Foto: Limmer Die 40 Jahre alte Turnhalle in Heiligkreuz muss komplett neu hergerichtet werden. − Foto: Limmer



Seit Jahren wird im TSV Heiligkreuz über die Sanierung der Sepp-Echtler-Turnhalle diskutiert. Grund dafür ist der in die Jahre gekommene Hallenboden, der immer wieder Schäden offenbarte. Nach vielen behelfsmäßigen Reparaturen wurde klar, dass etwas getan werden müsse. Mit der Zeit kamen jedoch immer mehr Posten dazu, so dass jetzt eine Generalsanierung ansteht, die Kosten in Höhe von knapp einer Million Euro aufwirft. In der Jahreshauptversammlung des TSV Heiligkreuz informierte der Vorsitzende Manfred Wallner umfassend über die notwendigen baulichen Maßnahmen, die eine massive Einschränkung des Hallenbetriebs mit sich bringen.

Die 18 mal 36 Meter große Turnhalle wurde vor 40 Jahren auf Erbbaurecht auf dem Grundstück der Stadt Trostberg errichtet und befindet sich im Besitz des TSV. Die Planungsgruppe Strasser und Partner hat die Halle jüngst untersucht und festgestellt, dass aufgrund der Schäden nur eine Generalsanierung in Frage komme.

Es wurde vorgeschlagen, den Hallenboden zu sanieren, die Heizungs- und Lüftungsanlage zu erneuern, eine Prallwand einzubauen, die gesamte Halle barrierefrei umzugestalten, Dach und Wänden energetisch zu dämmen, Fenster, Türen und Elektro-Installation zu erneuern, Holzdecken auszutauschen und der Halle innen wie außen einen neuen Anstrich zu verpassen. Auch wenn die Sanitäranlagen mit WC und Duschen in den Umkleiden erst kürzlich erneuert wurden, müsse man auch hier wieder tätig werden.

Die genannten größten Posten schlagen laut Kostenschätzung mit 730000 Euro zu Buche. Dazu rechne man mit unerwarteten Arbeiten, die voraussichtlich noch einmal 15 bis 20 Prozent der Kosten ausmachen könnten. So komme man auf eine Renovierungssumme von knapp einer Million Euro.

