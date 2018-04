Laufen für den Frieden

Zweiter Bürgermeister Franz Portenkirchner empfängt die Friedens-Läufer vor dem Rathaus und übernimmt die Fackel. Für diesen Empfang haben die beiden Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs, Rupert Hollinger (links) und Gemeinderat Ludwig Schauer die Ausbesserungsarbeiten am Pflaster vor dem Rathauseingang für kurze Zeit ruhen lassen. −Foto: Caruso Zweiter Bürgermeister Franz Portenkirchner empfängt die Friedens-Läufer vor dem Rathaus und übernimmt die Fackel. Für diesen Empfang haben die beiden Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs, Rupert Hollinger (links) und Gemeinderat Ludwig Schauer die Ausbesserungsarbeiten am Pflaster vor dem Rathauseingang für kurze Zeit ruhen lassen. −Foto: Caruso



Manchmal ist der Einsatz für den Frieden eine schöne und leichte Aufgabe. Das duften auch die Teilnehmer des internationalen Peace Run erfahren, die ihre Tour bei bestem Sommerwetter durch Kirchanschöring (Lkr. Traunstein) führte. So konnte der stellvertretende Rathauschef, Franz Portenkirchner, eine Gruppe durchaus gut gelaunter Läufer willkommen heißen. Seit gut 30 Jahren gibt es den internationalen Friedenslauf "Peace Run". Dieser wurde 1987 von Sri Chinmoy in New York erfunden. Dahinter steckt die Idee, dass sich Läufer aus verschiedenen Ländern eine Fackel weiterreichen, ein Symbol für Frieden und das harmonische Zusammenleben aller Kulturen. Die Gruppe, die diese Woche den Landkreis besuchte, besteht aus sieben Teilnehmern, die aus Serbien, den USA, Guatemala und Österreich kommen. − acLesen Sie mehr in der Samstagausgabe, 21. April, der Südostbayerischen Rundschau.