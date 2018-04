Gaststättenverband kritisiert: Wirtshauskultur geht den Bach runter

Der stellvertretende der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Traunstein, Sepp Moritz vom Hotel "Wessner Hof" in Pettendorf (links), lobte den Vorsitzenden Peter Stocker, dass er "mit soviel Herzblut und Energie" sein Amt ausübe. − Foto: he Der stellvertretende der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Traunstein, Sepp Moritz vom Hotel "Wessner Hof" in Pettendorf (links), lobte den Vorsitzenden Peter Stocker, dass er "mit soviel Herzblut und Energie" sein Amt ausübe. − Foto: he



Peter Stocker ist ein Mann klarer Worte. Der Inhaber des Seehotels "Wassermann" in Seebruck ist seit 13 Jahren Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Kreisstelle Traunstein – und inzwischen etwas frustriert. Diese Grundeinstellung prägte seinen ausführlichen Bericht in der Jahreshauptversammlung im Hotel "Eichenhof" in Waging am See.

Es sind im Wesentlichen drei Themen, die ihn über Jahre beschäftigt haben, ohne dass dabei Erfolge hätten erreicht werden können: Es gibt immer noch keine einheitliche Destinationsebene in der Region 18, das IRS-Buchungssystem für die Touristiker in der Region sei ein "K.o.-Kriterium", weil hier eigentlich nur die Kleinvermieter mitmachten, und schließlich würden die Schwarz- und Vereinsgastronomie ihren Teil dazu beitragen, dass immer mehr Gaststätten schließen müssten. Dass in diesen und noch manch anderen Bereichen keine Verbesserung habe erzielt werden können, sei ein Grund dafür, dass er kommendes Jahr bei den Neuwahlen nicht mehr als Vorsitzender kandidieren werde.

Ein wichtiges Thema sei für ihn immer das Angehen gegen Schwarz- und Vereinsgastronomie gewesen. Es könne nicht sein, dass derartige Lokalitäten immer mehr würden, ohne gleiche Wettbewerbsbedingungen erfüllen zu müssen. Dass dabei die bayerische Wirthauskultur den Bach runter gehe, interessiere weder die Politiker noch die Vereine.

Als Beispiel dafür, gegen das er und der Verband schon seit vielen Jahren ankämpften, nannte Stocker das Anwesen in Pitzlloch bei Erlstätt, in dem – so seine Informationen – deutlich mehr als die 15 genehmigten Veranstaltungen im Jahr stattfänden: "Bald jedes Wochenende zwei Veranstaltungen", so Stockers Eindruck, "und das immer wieder bis 3 Uhr morgens".

Stocker nannte auch den Grund, warum er sich so in diese Thematik "hineinsteigere": Die regulären Gaststätten würden mit Vorschriften gegängelt, die man kaum mehr erfüllen könne. Viele Veranstaltungsorte kümmerten sich überhaupt nicht um die Vorschriften – dagegen vorgegangen werde nicht. Nochmals führte Stocker das Beispiel Pitzlloch an: Hier sei nicht einmal die Zufahrt für die Feuerwehr möglich, weil von beiden Seiten nur land- und forstwirtschaftliche Wege dorthin führten. Gerade durch solche Veranstaltungsorte fehlten den Kollegen, die regulär ihre Vorschriften erfüllen, viele Hochzeiten, Geburtstag- und Weihnachtsfeiern – was genauso auf Vereinsheime zutreffe, in denen häufig auch private Feiern stattfinden. Dies könnte man leicht unterbinden, was aber nicht geschehe. − he