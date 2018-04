Motorradfahrer bei Unfall auf A8 schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Stauende auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Felden und Übersee wurde am Freitag kurz nach 15 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Freising schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei war er mit seiner Suzuki in Richtung Salzburg unterwegs. Aufgrund des Staus mussten die Fahrzeuge vor dem Motorradfahrer stark abbremsen. Der Biker fuhr aus ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Mini Cooper auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er nach rechts gegen einen Honda Civic geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Autobahn war in diesem Streckenabschnitt für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. − red