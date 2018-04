Kommt neues Leben ins Gasthaus Reitmeier?

Für den derzeit leer stehenden Gasthof Reitmeier in Tacherting hat sich ein Interessent gefunden, der die einstige Dorfwirtschaft wiederbeleben möchte. Der Tachertinger Helmut Fuchs hat dazu dem Gemeinderat ein Konzept vorgestellt. Nun sind die Fraktionen des Gemeinderates gefragt, das vorgestellte Konzept zu bewerten. Bis zu einer Entscheidung darüber werden aber wohl einige Monate vergehen.

Das Gasthaus Reitmeier gehört seit vergangenem Jahr der Gemeinde Tacherting. Seit 1870 war es im Besitz der Familien Pertl und Reitmeier. Die letzte Wirtin, Erna Reitmeier, hatte die Gastwirtschaft 1989 von ihrer Mutter Katharina Reitmeier übernommen. Im Mai 2014 erlitt die bis dahin rüstige 79-Jährige einen folgenschweren Schlaganfall und konnte die Gastwirtschaft nicht mehr weiterführen. Ende 2016 ist sie schließlich verstorben.

Helmut Fuchs, der bereits zu Erna Reitmeiers Lebzeiten Interesse an der Gastwirtschaft bekundet hatte, möchte nun die Dorfwirtschaft wieder mit Leben füllen. Der Kauf des gesamten Reitmeier-Areal sei für ihn unmöglich gewesen. Aber der Besitzwechsel an die Gemeinde komme ihm entgegen. Im Nebenerwerb habe er bereits eine Gaststätte in Wasserburg geführt, wie er ausführte. Da er aber seit Jahren in Tacherting wohne und in Vollzeit arbeite, sei ihm die Wegstrecke irgendwann zu viel geworden, und so habe er seinen gastronomischen Betrieb letztlich verkauft. Sein Konzept für die Tachertinger Gasthaus wäre relativ einfach, meinte er: Ausschank und einfaches bayerisches Essen, Biergarten mit Grill. Dazu würde er auch einen Treffpunkt für das junge Klientel in die Räumlichkeiten der Gaststätte einbinden.

Damit wäre die Gemeinde nun gefordert, sich finanziell einzubinden, auch wenn Fuchs meint, dass alles erst nach und nach verwirklicht werden sollte. Durch sein Interesse an der Wiederbelebung der Dorfwirtschaft solle kein Druck auf die Gemeinde entstehen. Es sei fraglich, ob sich das alles wirtschaftlich umsetzen lasse, sagte Bürgermeister Hans Hellmeier dazu. Gemeinderätin Anita Stauderer forderte von Fuchs einen Businessplan. Damit könne sich der Gemeinderat dann detaillierter mit dem vorgestellten Konzept auseinandersetzten und diesen beurteilen. − hmMehr darüber lesen Sie am Montag, 23. April 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.