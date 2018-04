BSH und Siteco arbeiten an Standortsicherung in Traunreut

Die neue Logistikhalle als Lagerfläche für Fertiggeräte mit angeschlossenem Bürotrakt im Osten des BSH-Geländes soll im Juni fertig werden. − Fotos: hr Die neue Logistikhalle als Lagerfläche für Fertiggeräte mit angeschlossenem Bürotrakt im Osten des BSH-Geländes soll im Juni fertig werden. − Fotos: hr



Im Rahmen des Informationsabends der Werksfeuerwehr gaben die Geschäftsführer von Hausgerätewerk und Leuchtenwerk einen Bericht über die aktuelle Lage der beiden Industriebetriebe ab. Wichtig ist beiden, den Standort Traunreut zu sichern.

Günter Striegel, Leiter des BSH-Hausgerätewerkes, nannte die neuesten Zahlen. Nach wie vor sei BSH in Europa die Nummer eins am Markt mit einem Umsatz von 13,8 Milliarden Euro im Jahr 2017. Dazu habe die Traunreuter Fabrik mit gut 700 Millionen Euro Umsatz aus der Produktion einen großen Beitrag geleistet. Es gebe weltweit zwölf Firmen der Bosch-Gruppe mit dem Produktbereich Kochen, von denen die Traunreuter die größte sei mit 2,4 Millionen produzierten Geräten im vergangenen Jahr. Aktuell sind hier rund 3400 Mitarbeiter beschäftigt in Fabrik, Entwicklung und Logistik. Alle Maßnahmen zusammen sind laut Günter Striegel "eine bedeutende Investition in die Zukunft unseres Standortes". Im Bau befindet sich derzeit das neue Verwaltungs- und Entwicklungsgebäude für 230 Mitarbeiter, das im Juni bezogen werden soll. Ebenfalls im Juni soll die neue Logistikhalle als Lagerfläche für Fertiggeräte mit angeschlossenem Bürotrakt fertig werden.



Mit der Ausbildung und zahlreichen Veränderungen im Betrieb will sich Siteco für die Zukunft rüsten. Mit der Ausbildung und zahlreichen Veränderungen im Betrieb will sich Siteco für die Zukunft rüsten.



Für das benachbarte Siteco-Werk gab der neue Geschäftsführer Udo Schultheis einen Bericht ab. "Wir tun unser Bestes zur Standortsicherung", sagte er. Es gebe eine ganze Menge an Herausforderungen. Zu bewältigen sei beispielsweise der technologische Wandel von den herkömmlichen Leuchtkörpern hin zu LED-Leuchten. Eine wichtige Aufgabe sei auch die Entwicklung der Traunreuter Osram-Niederlassung zum zukunftsfähigen Standort. "Wir waren in der Vergangenheit leider nicht mehr profitabel", stellte der Geschäftsführer fest und gab das Ziel aus, bis 2020 wieder in die Rentabilität zu kommen.

Eine große Herausforderung kam mit der Schließung des Werkes in Nové Zamky in Tschechien auf die Traunreuter Fabrik zu, die die Fertigung aus diesem Werk übernimmt. Bis Ende Juni sollte die Rückführung aus dem tschechischen Werk abgeschlossen sein. Dazu kommt eine Zentralisierung verschiedener aufgelöster Lager und ihre Bündelung in Traunreut.

