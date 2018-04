Keine Vorstandskandidaten: VdK Kienberg wird in Obinger Ortsverband eingegliedert

2000 Ortsverbände hat der bundesweit größte Sozialverband VdK allein in Bayern. Einer davon, der VdK Kienberg, muss nun mangels Vorstandskandidaten in den Obinger Ortsverband eingegliedert werden. - Foto: dpa 2000 Ortsverbände hat der bundesweit größte Sozialverband VdK allein in Bayern. Einer davon, der VdK Kienberg, muss nun mangels Vorstandskandidaten in den Obinger Ortsverband eingegliedert werden. - Foto: dpa



Freiwillige für ehrenamtliches und soziales Engagement in Vereinen zu finden – dieses immer schwieriger werdende Unterfangen macht auch dem VdK in Kienberg zu schaffen. Mit der Folge, dass es künftig keinen eigenen Ortsverband mehr geben wird. In der Jahreshauptversammlung wurde mangels neuer Kandidaten für eine Mitarbeit in der Vorstandschaft beschlossen, dass der VdK Kienberg nun in den VdK-Ortsverband Obing eingegliedert wird – so wie es innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft auch schon mit dem VdK Pittenhart gehandhabt worden ist.

Eigentlich hätten in der Versammlung neue Vorstandsmitglieder gewählt werden sollen, denn: Vorsitzende Veronika Fürst und Beisitzer Hans Dobler sind schon seit mehreren Jahren Einzelkämpfer. Schriftführer und zweiter Beisitzer verstorben, Kassierin zurückgetreten – das waren die Hiobsbotschaften im Lauf der jüngsten Amtsperiode seit 2014, wie Veronika Fürst mitteilt.

"Das Ganze zu zweit zu organisieren, ist auf Dauer einfach eine zu große Belastung", so Fürst, die seit der Wiederbelebung des Ortsverbandes im Jahr 2010 zunächst vier Jahre Zweite Vorsitzende war. Deshalb hätten sie und Hans Dobler nun händeringend nach Kandidaten gesucht, die die Vorstandschaft verstärken. Jedoch vergeblich. "Man findet heutzutage einfach kaum mehr Leute, die sich ehrenamtlich betätigen", bedauert Veronika Fürst. Das sei auch der Grund, warum man in den vergangenen Jahren die Sammlung "Helf Wunden heilen" nicht mehr durchführen konnte.

Auch unter den Anwesenden in der Jahresversammlung fand sich niemand, der Fürst und Dobler unter die Arme greifen wollte. Deshalb wird der Kienberger VdK nun in den Ortsverband Obing eingegliedert. Eine Lösung, mit der sich neben den Mitgliedern auch Ludwina Bernhard, Vorsitzende des VdK Obing und Mitglied im Traunsteiner Kreisausschuss des Sozialverbandes, einverstanden zeigte. Veronika Fürst wird als Beisitzerin vorerst kommissarisch in den Ortsverband Obing aufgenommen und soll dann bei den Neuwahlen im Rahmen der Weihnachtsfeier offiziell gewählt werden. In dieser Funktion soll sie sich als Ansprechpartnerin um die Belange der Kienberger Mitglieder kümmern. - tt

