Vermisste wohlbehalten wieder gefunden

Eine 87 Jahre alte Frau aus Waging war am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie nach einer Öffentlichkeitsfahndung am Dienstagvormittag wohlbehalten gefunden.

Am Abend zuvor war mit einem Großaufgebot nach der Frau gesucht worden. Die Feuerwehren Waging, Nirnharting und Gaden sowie die Rettungshundestaffeln des BRK und Inntal waren in der Nacht im Einsatz. Weil sie nicht gefunden werden konnte, hatte sich die Polizei am Morgen entschieden, mit einem Foto an die Öffentlichkeit zu gehen. Kurze Zeit später wurde die 87-Jährige wohlbehalten gefunden. − pnp