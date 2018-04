Flüchtlingshelfer sehen die Politik gefordert

Übergangsklassen für Kinder, die im Rahmen des Flüchtlingsfamiliennachzuges kommen, und auch Kinder der Arbeitsmigranten forderten die ehrenamtlichen Asylhelfer aus dem Landkreis bei einem Treffen in Traunstein. − Foto: dpa Übergangsklassen für Kinder, die im Rahmen des Flüchtlingsfamiliennachzuges kommen, und auch Kinder der Arbeitsmigranten forderten die ehrenamtlichen Asylhelfer aus dem Landkreis bei einem Treffen in Traunstein. − Foto: dpa



Zahlreich kamen Engagierte aus den Helferkreisen der Gemeinden Grassau, Inzell, Kammer, Kirchanschöring, Marquartstein, Petting, Pittenhart, Ruhpolding, Tittmoning, Übersee, Vachendorf, Wonneberg sowie der Großen Kreisstadt Traunstein im Schrannensaal des Traunsteiner Rathauses zusammen, um die aktuelle Situation, Erfolge und Probleme in der Unterstützung der Geflüchteten im Landkreis zu besprechen sowie gemeinsame Aktionen zu planen.

Eingeladen zum Gesamttreffen hatte Natalia Wolf, Projektleitung Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Sie informierte über die bundesweite Aktion der AWO gegen Rassismus (wir berichteten) sowie über die Zusammenarbeit der Ehrenamtskoordinierungsstelle mit Florian Steiskall, dem Integrationslotsen des Landkreises.

Ehrenamtlich Engagierte berichteten, dass sich die Zusammenarbeit im Landkreis in Bezug auf die Integration positiv entwickelt und dass sie auf mehr Unterstützung vor allem bei der sehr angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt durch den Integrationslotsen hoffen. Auch auf einige Problemlagen wurde im Laufe des regen Austausches hingewiesen. So sehen viele Helferkreise das Fehlen der Übergangsklassen im Landkreis als problematisch. "Kinder, die im Rahmen des Flüchtlingsfamiliennachzuges kommen und auch Kinder der Arbeitsmigranten haben in den Schulen keine Chancen, wenn sie in reguläre Klassen aufgenommen werden", so die allgemeine Meinung. Auch für Lehrer gestalte sich der Umgang mit diesen heterogenen Gruppen schwierig. − redMehr dazu lesen Sie in der Dienstagsausgabe Ihrer Heimatzeitung.