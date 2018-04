Video: Na sdorowje! Auf das Dump-Bier folgt das Wladibier

"Put in Wladibier, dann wirst Du ein ganzer Kerl!" Waldimir Putins inoffizielles Dopingmittel soll die russischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM beflügeln, aus europäischen Kaninchen russische Bären machen – und die populistischen Auswüchse egomanischer Staatschefs genauso erfolgreich aufs Korn nehmen wie das seit Februar auf dem Markt befindliche "Ronald-Dump-Beer". − Fotos: pm-designzirkus "Put in Wladibier, dann wirst Du ein ganzer Kerl!" Waldimir Putins inoffizielles Dopingmittel soll die russischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-WM beflügeln, aus europäischen Kaninchen russische Bären machen – und die populistischen Auswüchse egomanischer Staatschefs genauso erfolgreich aufs Korn nehmen wie das seit Februar auf dem Markt befindliche "Ronald-Dump-Beer". − Fotos: pm-designzirkus



Die Truchtlachinger Kreativ-Werkstatt (Landkreis Traunstein) schenkt kräftig nach: Nachdem das "Ronald-Dump-Beer" als süffisanter Protest gegen US-Präsident Trump zum Verkaufsschlager avanciert ist, nimmt Peter Metens nun den nächsten egomanischen Staatschef ins Visier: "Wladibier – from Russia with Love " heißt die neue Kampagne des 43-jährigen Gafikers.

Mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Mertens einen weiteren Populisten als Ideengeber für ein Bier mit markanten Sprüchen gefunden. "Pünktlich zur Fußball-WM in Russland wollen wir das ,Wladibier – Naturtyp‘ auf den Markt bringen und in den sozialen Medien für Diskussionen sorgen. Denn wenn wir durch unser Bier die Menschen dazu bringen, über das Thema Populismus nachzudenken, sind wir einen Schritt weiter im Kampf gegen leere Phrasen."

Via Crowdfunding bittet der 43-Jährige Gleichgesinnte um finanzielle Unterstützung. 9000 Euro werden für die Kampagne – also pfiffig-provokante Etiketten und Werbeplakate mit kyrillischen Schriftzeichen, Verpackung und Bezug des Biers – benötigt: "Vielleicht finden wir ja eine Brauerei, die uns einen Russ’n abfüllt."







Mehr zum Thema:

- Ronald-Dump-Beer: Ein Südostbayer schenkt Populisten kräftig ein

Ob’s tatsächlich eine Weißbier-Zitronenlimo-Mischung wird, müssen die Forschungsarbeiten in russischen Dopinglaboren zeigen, sagt Mertens und lacht. Glaubt man seinem lustigen Low-Budget-Propaganda-Video, dann sind führende Geheimdienstler in Kosakenmützen schon emsig damit beschäftigt, einen leistungsfördernden Hopfentrunk herzustellen, der die heroische russische Nationalmannschaft bei der Fußball-Heim-WM zum Pokaltriumph führt – und es allen anderen Konsumenten ermöglicht, mit nacktem Oberkörper Haifische auf der Krim zu angeln oder auf einem Bären durch die Tundra zu reiten.

Video zum Wladibier

Da wäre es kein Wunder, wenn die zweite Edition an den Erfolg des Spaßbier-Debüts anknüpft. "Make beer great again" oder "Grab them by the bottle" lauteten die gehaltvollen Anspielungen der US-Version, die ein so großes weltweites Medienecho hervorrief, dass der Truchtlachinger nach fast 20.000 verkauften Flaschen nun schon dir dritte Charge "Dump beer" ordern musste.

Den ganzen Bericht lesen Sie am Mittwoch kostenlos mit PNP Plus und in Ihrer Heimatzeitung am Online-Kiosk.