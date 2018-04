Pollensturm vor dem reinigenden Gewitter

Zu einem beeindruckenden Naturschauspiel ist es am frühen Montagabend kurz vor Einbruch der Dunkelheit gekommen. Ein kräftiges Gewitter löste einen Pollensturm im Chiemgau und Rupertiwinkel aus. Nach einer sommerlich-warmen, trockenen Woche riss der stürmisch auffrischende Wind Unmengen an Blütenstaub mit. Dieser tauchte die gesamte Landschaft zusammen mit der allmählich untergehenden Sonne in faszinierende Gelbtöne – im Bild bei Traunstorf. − red/Foto: Tradler