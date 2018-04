AKG-Schülerinnen im Nationalentscheid

Sechs Schülerinnen der Jahrgangsstufen 10 bis 12 am Annette-Kolb-Gymnasium (AKG) Traunstein haben sich im Regionalentscheid des Europäischen Jugendparlaments in Trier durchgesetzt und dürfen nun zum Nationalentscheid nach Hannover. Sie hatten an vier anstrengenden Tagen alles gegeben – Recherche, Diskussionsarbeit, parlamentarisches Debattieren und Reden halten – und sich im stark besetzten Teilnehmerfeld behauptet; im Bild (von links) Franziska Mader, Sophie Browne-Lange, Catherin Vormann, Mai Le, Kathrin Will und Luisa Meier. − red/Foto: AKG