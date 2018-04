Theaterchen O zeigt nochmal das Stück "Ingeborg"

Als ihr geheimnisvoller Jugendschwarm Peter (rechts) auftaucht, kommt Wirbel in Ingeborgs sonst so beschauliches Eheleben. Hin- und hergerissen zwischen zwei Männern sucht sie Rat bei der trinkfesten Tante Ottilie (links). Und die weiß Ingeborg zu helfen: "Die Frau bleibt bei dem Mann, den sie lieb hat, und mit dem anderen hat sie eine Liaison." Die Komödie "Ingeborg" von Curt Goetz bringt das "TheaterchenO" am heutigen Mittwoch (25. April 2018) ab 20 Uhr auf die Studiobühne des Traunreuter k1.

Karten für die heutige Aufführung sowie für die weiteren Vorstellungen am Freitag, 27. April, ab 20 Uhr, am Samstag, 28. April, ab 20 Uhr und am Sonntag, 29. April, ab 16 Uhr gibt es in den Geschäftsstellen der Heimatzeitung sowie im k1. − red/Foto: red