Schaden am Trostberger Sprungturm ein Mysterium

Der Stahl hat sich an manchen Stellen fast vollständig aufgelöst. Michael Kettenberger wundert sich über den erheblichen Schaden an dem erst sieben Jahre alten Sprungturm des Trostberger Freibads. − Foto: Frei Der Stahl hat sich an manchen Stellen fast vollständig aufgelöst. Michael Kettenberger wundert sich über den erheblichen Schaden an dem erst sieben Jahre alten Sprungturm des Trostberger Freibads. − Foto: Frei



Michael Kettenberger nimmt ein Häufchen brauner Krümel in die Hand. Verrosteter Stahl. Das Hohlprofil der Zehnerplattform des Sprungturms ist innen stark korrodiert. Die Trostberger Stahlbaufirma hat festgestellt, dass der Schaden schlimmer ist als erwartet und nicht mehr repariert werden kann. Gestern war der Seniorchef des Schwimmsportgeräte-Herstellers Roigk aus Nordrhein-Westfalen in Trostberg, um die Plattform und den Sprungturm, den seine Firma vor nur sieben Jahren für 150.000 Euro geliefert hatte, zu begutachten.

Michael Kettenberger kann sich den erheblichen Schaden an dem feuerverzinkten Stahl nicht erklären. "Diese Verarbeitung schützt eigentlich vor Rost." Er räumt ein, dass Chlordämpfe durchaus aggressiv sind. "Aber warum ist dann die Zehnerplattform so stark betroffen, die am weitesten vom Chlorwasser entfernt ist?" Die Trostberger Metallbaufirma, die die verrostete Plattform eigentlich reparieren wollte, hat sich sogar an die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt (LSV) in München gewandt. Die dortigen Experten können aber ohne detaillierte Analyse auch keine Erklärung abgeben.



Der Blick ins Innere des Hohlprofils offenbart die starke Korrosion. − Foto: Kettenberger Der Blick ins Innere des Hohlprofils offenbart die starke Korrosion. − Foto: Kettenberger



Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Bratzdrum hofft nun auf ein Entgegenkommen des Herstellers, denn die Gewährleistungsfrist war vor zwei Jahren abgelaufen. Die Firma Roigk wirbt auf ihrer Homepage mit einem Bild aus Trostberg für den Sprungturm aus Stahl. In den nächsten Tagen will sich der Unternehmer melden. "Wir wissen momentan nicht, wann wir eine neue Plattform bekommen und zu welchen Konditionen", so Bratzdrum. Sprünge aus zehn Metern Höhe werden im Trostberger Freizeitzentrum in den ersten Wochen der Badesaison also nicht drin sein. Doch die anderen Plattformen in 7,50, fünf und drei Metern können ganz normal genutzt werden.

Mehr lesen Sie am Mittwoch, 25. April 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.