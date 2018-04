Planung für Pfarrzentrum auf Eis gelegt

Der Bereich neben dem Gasthof "Zur Post", den derzeit Bäume schmücken, sollte nach Ansicht der FW-Fraktion im Tachertinger Gemeinderat mit in die Untersuchungen für den Standort des Pfarrzentrums mit Saal einbezogen werden. − Fotos: Herbst/Archiv Der Bereich neben dem Gasthof "Zur Post", den derzeit Bäume schmücken, sollte nach Ansicht der FW-Fraktion im Tachertinger Gemeinderat mit in die Untersuchungen für den Standort des Pfarrzentrums mit Saal einbezogen werden. − Fotos: Herbst/Archiv



Seit Jahren ist in Tacherting der Neubau eines Pfarrheimes mit Bürgersaal im Gespräch. Nun heißt es für alle Beteiligten noch einmal, zurück an den Start. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der Freien Wähler die Absichtserklärung zwischen Gemeinde und Pfarrkirchenstiftung mehrheitlich abgelehnt.

Nachdem der Tagesordnungspunkt in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung verlegt worden war, hat der Gemeinderat die Absichtserklärung, die eigentlich hätte beschlossen werden sollen, mit zehn zu sechs Stimmen abgelehnt. Die Nichtöffentlichkeit wurde im Anschluss aufgehoben, was Bürgermeister Hans Hellmeier ermöglichte, Pfarrer Hermann Schlicker als Vertreter der Kirchenstiftung zu unterrichten.

Der zeigte sich enttäuscht. Am Sonntag teilte er den Sachverhalt den Gottesdienstbesuchern mit. Natürlich, so Schlicker auf Nachfrage, sei das etwas überraschend, weil die Vorgespräche durchwegs positiv verlaufen seien. Aber das sei eben Demokratie – langwierig und mühevoll. Als Nächstes müsse sich die Kirchenverwaltung zusammensetzen, das Ergebnis bewerten und die weiteren Schritte beraten, so Schlicker.



Auf dieser historsichen Ansicht ist das sogenannte "Gisserhaus" rechts in der Mitte zu sehen. Auf dieser historsichen Ansicht ist das sogenannte "Gisserhaus" rechts in der Mitte zu sehen.



Der Neubau eines Pfarrzentrums solle jedoch weiter uneingeschränkt unterstützt werden, stellte Helmut Stadler von den Freien Wählern klar. Man könne nur dem ursprünglichen Beschlussvorschlag für einen gemeinsamen Pfarr- und Bürgersaal im Bereich des Gröbnersaals vorerst nicht zustimmen. Es solle zuerst eine weitere Standortmöglichkeit geprüft werden.

Deutliche Kritik an dem Vorgehen der Freien Wähler übte Tachertings Zweiter Bürgermeister Helmut Haigermoser (SPD) − hm

