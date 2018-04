Brennendes Auto auf der A8: Autofahrer behindern Rettungsgasse

Wohl wegen eines technischen Defekts brannte am Dienstagnachmittag auf der A8 beim Teisenberg (Landkreis Traunstein) ein Auto. − Foto: PNP Wohl wegen eines technischen Defekts brannte am Dienstagnachmittag auf der A8 beim Teisenberg (Landkreis Traunstein) ein Auto. − Foto: PNP



Ein Fahrzeugbrand hat auf der A8 im Bereich des Teisenbergs (Landkreis Traunstein) am Dienstagnachmittag für Behinderungen gesorgt.

Nicht nur die Baustelle auf der A8 stellte die Autofahrer im Bereich des Teisenbergs nervlich auf die Probe. Ein Fahrzeugbrand führte am Dienstagnachmittag zusätzlich zu Behinderungen. Gegen 14.40 Uhr war laut Polizei eine 59-Jährige aus der Oberpfalz mit ihrem Landrover in Richtung München unterwegs, als sie plötzlich an der Steigung des Angerer Bergs Rauchentwicklung aus dem Motorraum feststellte. Dann ging Motor aus und der Landrover blieb rund zwei Kilometer vor der Baustelle auf der Überholspur liegen. Die Frau schaltete die Wanrblinkanlage ein, verließ ihr Fahrzeug und rettete sich auf den Pannenstreifen.

Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen und brannte trotz schnellem Einsatz der Feuerwehr Anger mit 18 Einsatzkräften zur Hälfte aus. Die 59-Jährige blieb unverletzt. Am Landrover entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden an der Fahrbahn schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

"Spießrutenlauf" für Einsatzkräfte, wegen schlechter Rettungsgasse

Während der Löscharbeiten war die Fahrbahn komplett gesperrt. Hierbei musste laut Polizeimeldung "leider festgestellt werden, dass das Bilden einer Rettungsgasse in den Köpfen vieler Verkehrsteilnehmer immer noch nicht angekommen ist, so dass die Anfahrt für die Einsatzkräfte zu einem Spießrutenlauf wurde" und es zu erheblichen Verzögerungen bis zum Einsatzort kam.

Gegen 15.35 Uhr konnte zunächst der rechte Fahrstreifen und nach Abschleppen des Fahrzeugs gegen 16.15 Uhr wieder die komplette Fahrbahn für den Verkehr freigeben werden. Der Vorfall wurde von einer Streife der Verkehrspolizei aufgenommen. Brandauslöser dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. − pnp