Viertel "Am Bahnhof": Streit ums Parken

Auf dem zweieinhalb Hektargroßen ehemaligen Firmenareal soll das Viertel "Am Bahnhof" entstehen. Doch über die Rahmenvorgaben ist man sich noch uneins. − Foto: www.luftbilder-traunstein.de/Unterhauser



Bei der Vorstellung des Ausschreibungstextes zum städtebaulichen Wettbewerb für das neue Viertel "Am Bahnhof" ist es im Stadtrat von Tittmoning (Lkr. Traunstein) zu einer heftigen Debatte gekommen. Streitpunkt: Die Parkplatzproblematik am Stadtplatz und die mögliche Entlastung durch eine öffentliche Tiefgarage auf dem neuen Wohngebiet. Während die einen Gremiumsmitglieder längst einen Grundsatzbeschluss für den Bau einer öffentlichen Parkeinrichtung orteten, pochten die anderen auf Prüfung aller Möglichkeiten – bis hin zur Unterkellerung des Sportplatzes. Nachdem der Verkehrsgutachter eine öffentliche Garage als "ungenutztes Millionengrab" bezeichnete, einigte sich der Stadtrat darauf, erst einmal eine Parkraumanalyse in Auftrag zu geben.

