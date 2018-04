Neue Verkehrshelfer nehmen Arbeit auf

Neue Verkehrshelfer in Seeon und Truchtlaching; nach ihrer praktischen Einweisung in Seeon durch Polizeioberkommissar Michael Doppelberger. − Foto: red Neue Verkehrshelfer in Seeon und Truchtlaching; nach ihrer praktischen Einweisung in Seeon durch Polizeioberkommissar Michael Doppelberger. − Foto: red



Künftig wird in Seeon die Überquerung der Altenmarkter Straße, für die Schulkinder wesentlich sicherer sein. Die Gemeinde richtete in der Nähe der dortigen Raiffeisenbank einen Verkehrshelferüberang ein, der durch Erwachsene gesichert wird. Vor allem in Seeon werden noch dringend weitere Freiwillige gesucht, um so tragische Schulwegunfälle zu vermeiden, die sich in letzter Zeit wieder vermehrt ereignet haben. Auch in Truchtlaching am Fußgängerüberweg vor dem Kindergarten und beim Alzbad, nach der Brücke, sorgen erwachsene Schulwegdienste für ein sicheres Überqueren der Straße.

Seit Einführung des Schülerlotsendienstes im Jahr 1953 hat es an von Lotsen gesicherten Übergängen keinen einzigen schweren oder tödlichen Unfall gegeben. Das sei, so Michael Doppelberger, ein starkes Argument sich in diesem Bereich zu engagieren. − red