Öffnungstermin ist fix: Freibadsaison startet am 1. Mai

Die Ruhe vor dem Ansturm: Am Dienstag, 1. Mai, um 9 Uhr beginnt die Trostberger Freibadsaison. Unser Foto zeigt den Ausblick vom Sprungturm, der um 2,50 Meter geschrumpft ist. Wegen Rostschäden musste die Zehn-Meter-Plattform abmontiert werden. − Foto: Thomas Thois



Der 1. Mai ist auch ein Feiertag für alle Wasserratten. Denn an diesem Termin öffnet das Trostberger Freibad seine Pforten. "Wir können den ambitioniert frühen Öffnungstermin halten", sagt Stadtwerke-Chef Stefan Bratz-drum. "Die technischen Anlagen funktionieren, die Vorbereitungsarbeiten werden rechtzeitig fertig, und auch das Wetter passt." In dieser Woche hat eine Fachfirma die Chlorungsanlage in Betrieb genommen. In den Becken sollte bis Dienstag über 20 Grad Wassertemperatur herrschen. Für die angestrebten 25 bis 27 Grad sind die Außentemperaturen noch zu niedrig.

Was den geschrumpften Sprungturm angeht, so hofft Bratzdrum, dass bald Ersatz für die kürzlich wegen starker Rostschäden abmontierte Zehnerplattform geliefert wird. Solange können die Turmspringer nur vom Dreier, Fünfer sowie der temporär geöffneten 7,50-Meter-Plattform zu Kerze, Hecht, Salto und Co. ansetzen.

"Ein trockener, sonniger Sommer", das ist der Wunsch von Stefan Bratdzrum. "Vielleicht knacken wir nach der bescheidenen Saison 2016 mit unter 70000 Besuchern und den immerhin gut 94000 Gästen im vergangen Jahr ja wieder mal die 100000er-Marke." Der Vorverkauf ist schon mal gut angelaufen mit rund 150 verkauften Saisonkarten.

Die Badesaison geht vom 1. Mai bis zum letzten Sommerferientag am 10. September. Öffnungszeiten: bis Ende August, 9 bis 20 Uhr, danach 9 bis 19 Uhr. − tt