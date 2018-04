Segen für 156 Kalbinnen und Stier "Wachs"

"Die Rinder sind eure Lebensgrundlage und nehmen einen wichtigen Platz ein": Diakonanwärter Günter Jäger bei der Viehsegnung in Engertsham. − Foto: Tine Limmer "Die Rinder sind eure Lebensgrundlage und nehmen einen wichtigen Platz ein": Diakonanwärter Günter Jäger bei der Viehsegnung in Engertsham. − Foto: Tine Limmer



Frühjahrszeit ist Almzeit – auch in Engertsham bei Heiligkreuz. In den letzten Wochen haben 14 Bauern aus Heiligkreuz, Lindach und Deinting ihre 156 Kalbinnen und die Wiesen auf den traditionellen Almauftrieb vorbereitet.

Seit inzwischen 110 Jahren wird das Vieh gemeinschaftlich aufgetrieben. Die Kalbinnen benötigen dafür einen Nasenring, Ohr- und Fliegenmarke sowie einen Rundum-Check vom Tierarzt, bevor es zum "Check-In" geht. Schon einige Tage vor dem Auftrieb müssen die Tiere das Fressen zuhause üben. Das viele Grün, der viele Platz, die tierischen Kollegen und der unbekannte Elektrozaun bringen anfangs Stress in die Runde. Doch auch für den Hauptverantwortlichen Hans Friedrich gibt es genug zu tun. Die Rinderpässe müssen kontrolliert und die Tiere per Internet an- und abgemeldet werden. Die Weiden und deren fünf Kilometer lange Umzäunung werden zudem nun täglich auf ihre Vollständigkeit kontrolliert, damit nichts passiert.

Wobei: Passieren soll auf der Weide durchaus etwas – dafür wäre "Wachs", der einzige Stier inmitten der Kalbinnen zuständig, damit diese nach Allerheiligen trächtig, so hoffen die Bauern, in ihre Ställe zurückkehren.

Weil die Bauern im Glauben verwurzelt sind, durfte auch die Viehsegnung zu Beginn der Saison nicht fehlen. Diakonanwärter Günter Jäger sagte zu den Bauern: "Ihr zeigt tiefes Gespür für die Tiere und geht dankbar mit ihnen um. Die Rinder sind eure Lebensgrundlage und nehmen einen wichtigen Platz ein." - cl

