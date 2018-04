Heiligkreuzer Biergartenschmankerl preisgekrönt

Maria Friedrich mit ihrem prämierten Aufstrich im eigenen Garten in Gumpertsham bei Heiligkreuz. − Foto: cl Maria Friedrich mit ihrem prämierten Aufstrich im eigenen Garten in Gumpertsham bei Heiligkreuz. − Foto: cl



Die Biergarten-Saison ist längst eröffnet. Da dürfen zum kühlen Hopfentrunk Brezen und Obazda nicht fehlen. Die Heiligkreuzer Ortsbäuerin Maria Friedrich hat eine Alternative zum traditionellen bayerischen Aufstrich kreiert – und wurde dafür am vergangenen Wochenende bei einem Rezeptwettbewerb mit dem ersten Platz und einem Urlaub auf dem Bauernhof belohnt. Der Bayerischen Bauernverband und der "Münchner Merkur" suchten das beste Biergartenschmankerl – und legten dabei besonderes Augenmerk auf Präsentation, Originalität, Saisonalität, Regionalität und Geschmack.

"Einfach und schnell zu machen soll es sein, allen schmecken, und die Zutaten sollen aus regionaler Produktion kommen", erklärt Maria Friedrich. Dass der Aufstrich schmeckt, konnten die Schüler der Grundschule Heiligkreuz schon vor zwei Jahren beim "Gesunden Frühstück" testen. Damals stellten die Bäuerinnen das Wurzelgemüse, vor allem die Karotte vor. Mit Frischkäse, Schmand, Lauch und Walnüssen gemischt, kam der Brotaufstrich bei Kindern und Lehrern bestens an.

Unter 60 Einsendungen hat das Heiligkreuzer Schmankerl die Juroren am meisten überzeugt, so dass Maria Friedrich zum Finale nach München eingeladen wurde. Am Chinesischen Turm im Englischen Garten in Münchens größtem Biergarten wurden die kulinarischen Genüsse verkostet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Und die Heiligkreuzerin war sichtlich überrascht, als nach dem langen Testessen ihr Name als Sieger genannt wurde. "Ich glaube, das haben die Walnüsse ausgemacht, die vom eigenen Nussbaum stammen", spekuliert sie schmunzelnd über das Erfolgsgeheimnis. - cl

