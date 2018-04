Trotz Bedenken: Sicherheitswacht kommt

Normale Bürger auf Streife. Dieses Bild – wie hier in Augsburg – wird es künftig auch in Trostberg geben. Der Stadtrat hat sich merheitlich für eine Sicherheiswsacht ausgesprochen. − Foto: dpa Normale Bürger auf Streife. Dieses Bild – wie hier in Augsburg – wird es künftig auch in Trostberg geben. Der Stadtrat hat sich merheitlich für eine Sicherheiswsacht ausgesprochen. − Foto: dpa



Auch wenn es noch einige Skepsis gibt, der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, in Trostberg eine Sicherheitswacht einzurichten.

Die Angehörigen der Sicherheitswacht sollen in erster Linie Vandalismus und Straßenkriminalität entgegenwirken. Die Polizei schickt sie zu zweit vor allem auf öffentliche Plätze, in die Umgebung von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel oder in das Umfeld, wo es immer wieder zu mutwilligen Zerstörungen oder zu Schmierereien kommt. Bei verdächtigen Vorkommnissen informiert die Sicherheitswacht über ein Funkgerät die Polizei. Die Sicherheitswacht greift nur im Ausnahmefall selbst ein, zum Beispiel, wenn dies zur Hilfe von Bürgern dringend geboten ist.

Die anfängliche Skepsis konnten nicht alle Stadträte überwinden. So stimmten vier Räte gegen eine Sicherheitswacht: Zweiter Bürgermeister Robert Liedl und Ernst Schilder (beide SPD) sowie Marianne Penn und Karl-Heinz Boxhammer (beide Bündnis 90/Die Grünen).

Gerade mit Blick auf das Thema Ausbildung sehe die Gewerkschaft der Polizei Sicherheitswachten kritisch, warf Penn ein. Sie ziehe einen Streetworker vor. Für Boxhammer bedeutet eine Sicherheitswacht einen negativen Schritt gegen die Polizei, weil die öffentliche Aufgabe der Polizei, Präsenz zu zeigen, wegfalle. Auch für Personalentwicklung bei det Polizei sei eine Sicherheitswacht nicht gut. Boxhammer denkt in puncto Personalmangel, dass Trostberg sicher nicht mehr Polizisten bekommt, wenn eine Sicherheitswacht tätig ist.

Bürgermeister Karl Schleid (CSU) meinte, dass die Sicherheitswacht unabhängig von der Personalstärke der Polizei sei. Es werde weder mehr noch weniger Polizisten geben – egal ob eine Sicherheitswacht im Einsatz sei oder nicht. Zudem wies Schleid darauf hin, dass eine Sicherheitswacht kein Polizei-Ersatz sei.

