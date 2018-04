Kreiskliniken Südostbayern schreiben erstmals schwarze Zahlen

Freuen sich über das gute Ergebnis im vergangenen Jahr: (Von links) der Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Gretscher, Landrat Sigi Walch, Vorstand Elisabeth Ulmer, Landrat Georg Grabner und Medizinischer Direktor St. Stefan Paech. − Foto: Veronika Mergenthal Freuen sich über das gute Ergebnis im vergangenen Jahr: (Von links) der Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Gretscher, Landrat Sigi Walch, Vorstand Elisabeth Ulmer, Landrat Georg Grabner und Medizinischer Direktor St. Stefan Paech. − Foto: Veronika Mergenthal



Die Talsohle ist durchschritten: Erstmals seit der Fusion im Jahr 2009 schreibt die Kreiskliniken Südostbayern AG schwarze Zahlen. "Wir haben drei anstrengende und in Teilen schmerzhafte Jahre hinter uns. Die harte Arbeit aller Beteiligten hat sich gelohnt", sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher in der Hauptversammlung im Poststall Teisendorf. Der Jahresbericht 2017 weist ein Jahresergebnis von plus 212.000 Euro aus.

In einer gemeinsamen Kreisausschusssitzung wurden die Landräte ermächtigt, im Namen der Gesellschafter, der beiden Kreise Traunstein und Berchtesgadener Land, die anstehenden Beschlüsse zu fassen. Auch alle Kreisräte waren zur nichtöffentlichen Hauptversammlung geladen und konnten Fragen stellen. Der Aufsichtsratsvorsitz ging für die nächsten zwei Jahre turnusgemäß vom Traunsteiner Landrat Sigi Walch an den Berchtesgadener Landrat Georg Grabner über.

2013 war der Tiefpunkt erreicht: Damals waren die Kliniken mit einem Jahresergebnis von minus 8,823 Millionen Euro quasi mit dem Rücken zur Wand gestanden. Seither hatte sich das Ergebnis kontinuierlich verbessert, von minus 6,777 Millionen Euro 2014 bis minus 600.000 Euro 2016.

In dem harten, schwierigen Konsolidierungs- und Sanierungsprozess sei "eine Reihe von Baustellen abgearbeitet" worden. Nun habe man wieder Raum für die Gestaltung der Zukunft. "Wir wollen ja nicht stehen bleiben, sondern unsere Kliniken weiter entwickeln", betonte Grabner. Ein Einbruch wie noch vor einigen Jahren dürfe nicht mehr passieren, ergänzte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Sigi Walch. "Wir müssen auf diesem Kurs bleiben und alle sechs Standorte halten, im Sinne der Arbeitsplatzsicherheit für die Mitarbeiter." Klar bekannten sich beide auch zur kommunalen Trägerschaft und versprachen Unterstützung bei anstehenden Investitionen. − vmMehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. April im Reichenhaller Tagblatt/Freilassinger Anzeiger.