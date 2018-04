Junger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Peterskirchen schwer verletzt. − Foto: FDL/BeMi Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Peterskirchen schwer verletzt. − Foto: FDL/BeMi



Mit schweren Verletzungen ist am Samstagnachmittag ein 18 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall im Landkreis Traunstein ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann aus dem Landkreis Mühldorf war in Peterskirchen in der Gemeinde Tacherting von einem Auto erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher auf PNP-Nachfrage.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Golf die Kreuzung an der Trostberger Straße Richtung Schnaitsee überqueren und übersah dabei den Motorradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die Seite des Fahrzeugs.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. − pnp