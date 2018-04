Hau Ruck – Obinger Maibaum steht

Hier ist der Baum noch in der Waagrechten. Mit vielen Schüben brachten sie den Baum in die Höhe. − Foto: Auer Hier ist der Baum noch in der Waagrechten. Mit vielen Schüben brachten sie den Baum in die Höhe. − Foto: Auer



Mit einer zünftigen Feier stellten die Obinger Trachtler schon kurz vor dem üblichen Termin ihren Maibaum auf. Die Voraussetzungen waren bestens. Das herrliche Frühsommerwetter lockte viele Besucher und mit den Ameranger Meibaumfreunden hatte man "gute Diebe" erwischt. Die waren nicht nur im Vorfeld schon dafür bekannt, "dass sie immer gutes Wetter mitbringen", wie aus Trachtenvereinskreisen zu vernehmen war. Die versierten Maibaumdiebe aus der Nachbargemeinde waren gut aufgelegt und hatten Wort gehalten. Nach gutem alten Brauch hatten sie das knapp 25 Meter lange Schmuckstück schon am Waldrand in ihre Obhut gebracht, auch vorbildlich bewacht, schön verziert und – nach entsprechender Auslöse – pünktlich an Ort und Stelle gebracht. Ludwig Wolfegger von den Obinger Trachtlern war dann auch voll des Lobes für die Maibaumdiebe. "Es gibt nicht viel bessere", meinte er. Die Verhandlungen und Zusammentreffen seien äußerst angenehm und lustig verlaufen und deshalb könne er diese Maibaumdiebe wärmstens weiter empfehlen, betonte Wolfegger augenzwinkernd. Dementsprechend freudig wurden die Maibaumdiebe dann auch mit Klängen der Obinger Blaskapelle und schmackhaften Weißwürsten am Ortseingang empfangen. − caMehr dazu lesen Sie am Montag, 30. April, in Ihrer Heimatzeitung.