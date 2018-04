TuS will "gute Arbeit weiter vorantreiben"

Nach wie vor fit wie ein Turnschuh: Adolf Fritsch (rechts) nahm vom Vorsitzenden Hans Mayer die Auszeichnung für 60 Jahre Mitgliedschaft beim TuS-Traunreut entgegen. − Foto: Rasch Nach wie vor fit wie ein Turnschuh: Adolf Fritsch (rechts) nahm vom Vorsitzenden Hans Mayer die Auszeichnung für 60 Jahre Mitgliedschaft beim TuS-Traunreut entgegen. − Foto: Rasch



Für ein gesundes Miteinander hat der Vorsitzende des TuS Traunreut, Hans Mayer, bei der gut besuchten Mitgliederversammlung in der Sportplatzgaststätte geworben. "Wir alle vom TuS starten für die Gemeinschaft, das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen", betonte er. Es funktioniere nur, wenn alle in einem Boot säßen.

Zurückblickend auf die vergangenen neun Monate stellte der 56-Jährige für sich und sein Vorstandsteam fest: "Wir haben bis jetzt eine tolle Arbeit gemacht." Im Juli des vergangenen Jahres war der Pettinger zum neuen Vorsitzenden gewählt worden – und mit ihm eine fast komplett neue Vorstandschaft. Dass es mit dem neuen Mann an der Spitze gut funktioniert, bestätigte die Sportreferentin Gitti Strohmayer: "Es ist ein anstrengendes, aber sehr konstruktives Arbeiten", sagte sie der Heimatzeitung.

Die Sitzungen der Vorstandschaft seien nicht immer einfach, so Mayer in seinem Rückblick. "Wir haben uns oft die Köpfe heiß geredet, uns am Ende aber immer geeinigt." Es liege ihm fern, im Verein alles umzukrempeln, aber es gebe Dinge, die verbesserungswürdig seien. Den 15 Abteilungen des über 2200 mitgliederstarken Vereins bescheinigte er "eine gute Arbeit, die es gilt, weiter nach vorne zu treiben".

Weiters wurde eine Reihe langjähriger Mitglieder geehrt. Seit 60 Jahren halten Hermine Sturm, Katharina Remmel, Reinhard Scholz, Adolf Fritsch und Gerhard Hartmann dem Sportverein die Treue.

