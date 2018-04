Raser-Urteil ist rechtskräftig

Das Urteil gegen einen 22-Jährigen ist rechtskräftig. −Symbolfoto: dpa Das Urteil gegen einen 22-Jährigen ist rechtskräftig. −Symbolfoto: dpa



Das "Raser"-Urteil gegen einen 22-Jährigen, der auf einer vorübergehend auf Tempo 60 beschränkten kurvenreichen Straße zwischen Waldkraiburg und Mühldorf mit 140 Stundenkilometern einen schweren Unfall verursacht hatte, bei dem ein 84 Jahre alter Mann sein Leben verlor, ist rechtskräftig. Das Schöffengericht Mühldorf hatte gegen den Verkehrsrowdy Mitte Dezember 2017 eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten mit Bewährung verhängt. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte zunächst Berufung zum Landgericht eingelegt, ihr Rechtsmittel aber zurückgenommen. Das bestätigte Pressesprecher Björn Pfeifer auf Anfrage der Heimatzeitung.

Der junge Mühldorfer war am 23. Mai 2016 gegen 15 Uhr mit seinem BMW auf der Staatstraße 2352 von Waldkraiburg in Richtung Mühldorf unterwegs. In der Gegenrichtung fuhren zeitgleich der 84-jährige Rentner mit seinem Dacia sowie eine Autofahrerin mit ihrem Pkw Opel. Aufgrund erheblich überhöhter Geschwindigkeit brach der BMW des 22-Jährigen nach einer leichten Rechtskurve aus und driftete auf der Gegenfahrbahn in die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge.

84-Jähriger verstarbnoch an der UnfallstelleNach dem Frontalzusammenstoß wurde der Dacia auf die Leitplanke geschleudert. Das Auto rutschte einige Meter zurück und kam auf der Fahrerseite in der Böschung zu liegen. Der 84-Jährige verstarb sofort an der Unfallstelle. Die Fahrerin des hinter dem Dacia fahrenden Opel hatte noch bremsen können und kollidierte nicht mit den beiden anderen Pkw. Die Frau trug Verletzungen und einen schweren Schock davon.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete in der Folge ein unfallanalytisches und ein technisches Gutachten an. Die Ergebnisse bewogen die Strafverfolger, das Urteil anzuerkennen.

Das Gericht gelangte im Dezember 2017 zu der Entscheidung, die 16-monatige Freiheitsstrafe trotz Bedenken zur Bewährung auszusetzen. Der 22-Jährige hatte zwar im Vorfeld bereits zwei Fahrverbote nach hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen kassiert und war für seine aggressive Fahrweise bekannt.

Dem standen in erster Line das fehlerhafte ABS, seine eigenen schweren Verletzungen und der Verlust des Arbeitsplatzes entgegen. In der achtstündigen Hauptverhandlung hatte sich der reuige 22-Jährige bei der Witwe des 84-Jährigen entschuldigt mit den Worten: "Ich dachte immer, ich habe meinen Wagen im Griff - weil ich jung und dumm war." − kd