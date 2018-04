Am Freitag beginnt in Kammer die Festwoche

Der Festausschuss traf sich in der Privatbrauerei Schnitzlbaumer in Traunstein mit Inhaber Philipp Frauendörfer (Mitte) zur Bierprobe. Die Festleiter Georg Huber (links) und Sebastian Reischl assistierten beim Anzapfen. − Foto: Oberkandler Der Festausschuss traf sich in der Privatbrauerei Schnitzlbaumer in Traunstein mit Inhaber Philipp Frauendörfer (Mitte) zur Bierprobe. Die Festleiter Georg Huber (links) und Sebastian Reischl assistierten beim Anzapfen. − Foto: Oberkandler



Die Festwoche anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Kammer und des 115. Gründungsfestes des Arbeiter- und Burschenvereins beginnt am Freitag, 4. Mai 2018, um 19 Uhr mit dem Bieranstich im Festzelt und einem Weinfest. Der Festausschuss traf sich in der Privatbrauerei Schnitzlbaumer in Traunstein zur Bierprobe. Festleiter sind der Vorsitzende des Arbeiter- und Burschenvereins, Georg Huber, und der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr, Sebastian Reischl.

Bis zum Sonntag, 13. Mai, finden neun Veranstaltungen statt. Am kommenden Sonntag feiert der Arbeiter- und Burschenverein Kammer sein 115-jähriges Bestehen, und eine Woche später, am 13. Mai, ist das 150. Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr. Am Montag, 7. Mai, wird Staatsministerin Ilse Aigner (CSU) zu einem politischen Abend erwartet. Zeltparty mit der Band "Gaudi Harmonie" ist am Mittwoch, 9. Mai. Am Donnerstag, 10. Mai, findet das Hanomag- und Schleppertreffen rund um das Festzelt statt. Am Freitag, 11. Mai, ist Ü30-Party, und tags darauf gastiert die Kabarettistin Martina Schwarzmann im Festzelt. − ko