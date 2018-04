Festakt an KZ-Gedenkstätte: Das Grauen nie vergessen

Die Feier findet am Sonntag ab 13 Uhr in der Gedenkstätte Surtal nahe der B304 statt. − Foto: Wittenzellner Die Feier findet am Sonntag ab 13 Uhr in der Gedenkstätte Surtal nahe der B304 statt. − Foto: Wittenzellner



Am 3. Mai 1945 wurden an einem Waldrand bei Surberg 61 meist jüdische KZ-Häftlinge von den Männern der begleitenden SS-Wachmannschaft erschossen – wenige Stunden vor dem Eintreffen der amerikanischen Truppen. Zum Jahrestages des Massakers veranstaltet der Kreisverband Traunstein der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/ Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten seit vielen Jahren eine Gedenkfeier in Surberg. Sie findet am kommenden Sonntag ab 13 Uhr an der Gedenkstätte nahe der B304 statt. − awi