Eishockey wird zum Ganzjahressport - Die ersten Geh- und Gleitversuche im Video

"Zu 80 oder 90 Prozent wie auf echtem Eis." Bei 25 Grad und strahlendem Sonnenschein fühlen sich die Trostberg Chiefs – hier die Landesliga-Cracks Flo Wehle (vorne), Maxi Heitauer (links) und Nico Roßmanith – wie im Winter. − Fotos: Thomas Thois



Eishockeyspielen und danach einen leichten Sonnenbrand haben? Dieses eigentlich unerklärliche Phänomen gibt es seit dem vergangenen Wochenende in Trostberg. Im Freiluftstadion neben dem Schwimmbad kann man die schnellste Mannschaftssportart der Welt nun ganzjährig ausüben. Die Eishockeyabteilung des TSV hat eine 150 Quadratmeter große, schneeweiße Plastikeisfläche verlegt.

Dank des Sponsorings durch den Förderkreis der Trostberger Wirtschaft konnte die Vorstandschaft um Michael Buchner die 150 Platten aus Spezialkunststoff erwerben. Die über zweieinhalb Tonnen schwere Lieferung wurde am Samstag in Eigenregie auf der Betonfläche des Eisstadions verlegt. Seitdem sind junge wie erwachsene Puckjäger des TSV dort schon am Trainieren – und rundum begeistert. "Die Resonanz ist sehr positiv", sagt Michael Buchner. "Zu 80 oder 90 Prozent genauso wie auf echtem Eis", laute das Urteil.

Die ersten Geh- und Gleitversuche der Nachwuchs- und Landesliga-Chief auf dem Kunsteis:

(Videos: privat)

Den Nachwuchs auf nachhaltige Art und Weise fördern – mit dieser Vorgabe hatte der Förderkreis der Eishockeyabteilung eine Spende von 15000 Euro zukommen lassen. "Wir halten es für sinnvoll, es vor allem unseren Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, das ganze Jahr über zu trainieren", erklärt Eishockey-Chef Buchner die Investition in die im weiten Umkreis einzigartige Ganzjahres-Eisfläche. Nun könnten die TSV-Cracks schon zum Start des Sommertrainings im Mai die Schlittschuhe schnüren und mit echten Hartgummischeiben üben.

Man habe im Süden Richtung Tennisplatz die vorhandene Eisstadionbande genutzt. Auf den anderen drei Seiten werde demnächst eine ein Meter hohe, rote Plastikbande installiert. Die Fläche sei mit zehn Mal 15 Metern zwar recht klein. "Aber für verschiedenste Trainingsübungen und zum Beispiel ein Drei-gegen-drei-Spiel allemal geeignet", betont Buchner.

Möglich geworden ist diese "Investition in die Zukunft des Trostberger Eishockeys", wie Michael Buchner es formuliert, auch durch das Entgegenkommen der Regensburger Firma "Like Ice". "Diese hat uns die 150 Quadratmeter zur Hälfte des Originalpreises verkauft – 15000 statt 30000 Euro, um hier in Südostbayern ein Vorführobjekt zu haben. Die Platten seien hitze- und wetterfest, man habe dafür eine fünfjährige Garantie. Mit ihrer innovativen Unterlage gehört "Like Ice" zu den Marktführern in Sachen Kunsteis. Dass man ohne zusätzliche Gleitmittel wie auf echtem Eis skaten kann und keinen Unterhalt in Form von Strom oder Wasser benötigt, liegt laut Produktbeschreibung an einem selbstschmierenden Gleitstoff, der in die UV-geschützten Plastikplatten integriert ist. Ein Bindemittel sorge dafür, dass alle Eigenschaften dauerhaft erhalten bleiben.

