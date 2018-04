Den Ernstfall geprobt

Rettung einer "bewusstlosen Person" aus dem Ruderboot. −Foto: Ruderverein Rettung einer "bewusstlosen Person" aus dem Ruderboot. −Foto: Ruderverein



26 °C, Sonnenschein und spiegelglattes Wasser – welcher Wassersportler denkt da schon an einen Notfall? Doch was passiert, wenn ein Sportler bei derzeit 16 °C Wassertemperatur kentert? Solche und ähnliche Fragestellungen nahm Michael Rosemann, stellvertretender Vorsitzender des Rudervereins Waging (Lkr. Traunstein) zum Anlass, um zu einer ersten gemeinsamen Rettungsübung einzuladen. Für die Ruderer ist es wichtig, für ihr tägliches Training gewappnet zu sein, aber auch andere Wassersportler wie Kanu- und Kajakfahrer, Stand-up-Paddler, Segler, Schlauchbootfahrer und Surfer, die jetzt schon wieder zahlreich auf den Seen unterwegs sind, profitierten von dieser gemeinsamen Übung. − geLesen Sie mehr in der Dienstagausgabe, 1. Mai, der Südostbayerischen Rundschau.