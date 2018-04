Der erste Maibaum in der Ortsgeschichte

Kurz vor dem Aufstellen: Der Maibaum wird in die Ausgangsposition gebracht – unter Leitung des erfahrenen Maibaumaufstellers Stefan Obermayer vom Trachtenverein Fridolfing. Kurz vor dem Aufstellen: Der Maibaum wird in die Ausgangsposition gebracht – unter Leitung des erfahrenen Maibaumaufstellers Stefan Obermayer vom Trachtenverein Fridolfing.



Premiere in Pietling (Lkr. Traunstein): Das Dorf verfügt das erste Mal in seiner 1200-jährigen Geschichte über einen eigenen Maibaum. Am südlichen Dorfeingang beim Dorfbrunnen wurde der rund 30 Meter lange Koloss am Sonntag aufgestellt. Möglich gemacht hat das der vor zwei Jahren gegründete Burschenverein, Teil des Arbeitervereins Fridolfing-Pietling. Hunderte Besucher waren in die Ortschaft gekommen, um das Spektakel zu verfolgen.

Immer weiter wird der Maibaum mit Hilfe der "Schwalben" angehoben.





Geschafft: Eine letzte Kraftanstrengung und der Baum steht.