"Full Pull" in Pittenhart

Spektakuläre Kämpfe von Mensch und Traktoren gegen die schweren Bremswagen und gegen die Uhr, spannende Zentimeterentscheidungen, sich vorne aufbäumende, qualmende Bulldogs sowie beste Stimmung. Das Trecker Treck in Pittenhart ließ nicht nur Männerherzen höher schlagen, sondern erwies sich einmal mehr als Veranstaltung für die ganze Familie. Auch das Wetter spielte heuer perfekt mit. − Foto: Müller Spektakuläre Kämpfe von Mensch und Traktoren gegen die schweren Bremswagen und gegen die Uhr, spannende Zentimeterentscheidungen, sich vorne aufbäumende, qualmende Bulldogs sowie beste Stimmung. Das Trecker Treck in Pittenhart ließ nicht nur Männerherzen höher schlagen, sondern erwies sich einmal mehr als Veranstaltung für die ganze Familie. Auch das Wetter spielte heuer perfekt mit. − Foto: Müller



Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen, PS-starke, sich vorne aufbäumende und qualmende Bulldogs, durchdrehende, sich in den staubtrockenen Boden grabende Reifen und bis in die Haarspitzen motivierte, wild entschlossene Fahrer – besser hätte der 15. Trecker Treck der BBV-Ortsgruppe Pittenhart vor Hunderten begeisterten Besuchern nicht verlaufen können. Und so konnte BBV-Ortsobmann Josef Huber schon am frühen Nachmittag hochzufrieden resümieren: "Wir haben heute um die 125 Teilnehmer am Start, viele Zuschauer und dazu ideales Wetter und perfekte Verhältnisse." Sogar aus Niederbayern und dem Salzburger und Münchner Raum seien Starter angereist. Diese, aber auch die regionalen "Trecker-Trecker" und "Local Heroes", hatten heuer besonders große Entzugserscheinungen, denn das Rennen musste im vergangenen Jahr wetterbedingt abgesagt werden.

Umso größer waren heuer der Ehrgeiz und die Motivation. Zusätzliche Energieschübe verliehen die unterhaltsamen Sprüche des bestens aufgelegten Moderators Alfred Schöberl. Das klang dann so: "Sepp, Du brauchst neue Reifen, anders geht’s nimma"; "Kannst den Balken glei obidoa zum Mahen bei der Geschwindigkeit"; "An der Strecken liegts net, scho am Bulldog"; oder "Der zieht um den Chiemsee aa no rum, hat der Bremsschlitten Radl dro?". Tatsächlich verlangten die "Kardoffe-Brems" des heimischen Bremswong-Teams Pittenhart und der Bemswagen aus Otting den Zugmaschinen und ihren Fahrern alles ab. − mmüMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 1. Mai 2018, in Ihrer Heimatzeitung.