Gerutscht wird schon jetzt, vom Zehner gesprungen bald wieder

Foto: Limmer Foto: Limmer



Einen "guten Rutsch" in die neue Freibadsaison haben am Dienstag Sarah und Juno hingelegt. Mit viel Schwung rein ins Nichtschwimmerbecken – ein feuchtfröhliches, wenn auch frisches Vergnügen. Denn zum Schwimmbad-Start am Feiertag war es noch recht kühl und windig. Trotzdem weiß es die Bevölkerung zu schätzen, dass das Trostberger Freizeitzentrum einen Frühstart hingelegt hat im Vergleich zu den Bädern in Traunreut (Öffnung 11. Mai) und Traunstein (9. Mai). "Es waren immerhin mehr als 200 Badegäste", sagt Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum. "Das ist bei diesen Temperaturen schon beachtlich." Angesichts des Wetterberichts für das kommende Wochenende mit viel Sonne und 25 bis 30 Grad hofft Bratzdrum, dass die ersten "richtigen Badetage" mit über 1000 Eintritten bald kommen. Hartgesottene Wasserratten trauen sich dann vielleicht schon in den Alzkanal, der am Dienstag mit 13 Grad um etwa zehn Grad kälter war als das Chlorwasser in den Becken.

Eine gute Nachricht gibt es in Sachen Sprungturm: Die neue Zehner-Plattform ist bestellt und soll Mitte Juni installiert werden. Wie berichtet, hatte man das oberste Stahlpodest des erst sieben Jahre alten und 150000 Euro teuren Sprungturms wegen starker Rostschäden abmontieren müssen. Die Gewährleistung ist seit zwei Jahren abgelaufen. "Doch immerhin", so Stefan Bratzdrum, "ist uns die Herstellerfirma aus Nordrhein-Westfalen mit einem knapp 50-prozentigen Preisnachlass entgegengekommen." Somit müssen die Stadtwerke "nur" 10000 Euro für den neuen Zehner bezahlen. − tt