Fast wären's zwei Maibäume geworden +++ FOTOS

Überraschende Doppel-Lieferung: Als die Kienberger Diebe mit dem Emertshamer Maibaum einfuhren, kamen ihnen die Unterneukirchner Burschen (links) entgegen. Ihre "Beute" war jedoch für das Maibaumaufstellen in Hörpolding bestimmt. − Fotos: Marianne Herbst



Sauber herausgeputzt, gezogen von einem prächtigen Rossgespann, brachten die Kienberger Burschen und Feuerwehrler am Dienstag den Maibaum nach Emertsham zurück. Dort hatten sich unzählige Besucher eingefunden und applaudierten kräftig beim Einzug der Maibaumdiebe – angeführt von der Emertshamer Blaskapelle und dem König-Ludwig-Verein.

Die hart erkämpfte Auslöse für das 24 Meter lange Prachtexemplar: 200 Liter Bier und 120 Rüscherl. Ansonsten hätten die Kienberger den Baum komplett in rosarote Folie eingewickelt, wie Verhandlungsführer Peter Emmer vollmundig andeutete. Eine Drohung, die Wirkung zeigt. Schließlich wollen sich die Königlichen für einen Wettstreit um den schönsten Maibaum Bayerns bewerben. So lenkte Emertshams Wortführer Toni Gruber, 2. Vorsitzender des König-Ludwig-Vereins, gerne ein, und Bürgermeister Hans Hellmeier, der schon den Baum gespendet hatte, beteiligte sich kräftig am Auslöse-Gerstensaft.



"Hau Ruck!" Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum aufgestellt. "Hau Ruck!" Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum aufgestellt.



Eine Besonderheit hatte es schon beim Anliefern gegeben: Es gab einen Maibaum-Gegenzug zu bestaunen. Just, als die Kienberger Diebe mit ihrer "Beute" in die Emertshamer Ortsdurchfahrt einbogen, kamen ihnen die Unterneukirchner Burschen mit einem Maibaum entgegen. Ihr Diebesgut war für das Aufstellen in Hörpolding bestimmt. Und natürlich war man im ungewöhnlichen Begegnungsverkehr zu Scherzen aufgelegt: Die Unterneukirchner boten an, gegen entsprechend hohe Auslöse den Baum gleich da zu lassen. Am Ende wurde es dann aber doch nichts mit einem zweifachen Emertshamer Traditionsstangerl.

Der richtige Maibaum fand – mit vereinten Kräften und viel Irx'nschmalz sowie einem kräftigen "Hau Ruck" von Kommandogeber Konrad Breu schließlich seinen Platz in der Dorfmitte. Mit 18 wunderschön geschnitzten Taferln des Pallinger Künstlers Kurt Fischer schmückt damit wieder ein richtiges Prachtstück die Dorfmitte. Auf der Spirklwiese wurde währenddessen und danach kräftig gefeiert.

