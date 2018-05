DGB-Kundgebung: Erdbeeren als Zeichen der Solidarität

Nicht unbedingt die süßen Früchte der Arbeit, aber zumindest solche zum genussvollen Verspeisen können die Teilnehmer der DGB-Kundgebung am Vorabend zum Tag der Arbeit in Traunstein bald genießen: Hans-Peter Gandler vom DGB-Kreisverband Traunstein und Sprecher Sebastian Frank, Branchensekretär der IG Bauen-Agrar- Umwelt, verteilten junge Erdbeerpflanzen an die rund 50 Teilnehmer auf dem Stadtplatz. "Wir wissen aus sicherer Quelle, dass Karl Marx, der am 5. Mai seinen 200. Geburtstag feiern würde, die gern gegessen hat", kommentierte Gandler die originelle Idee.

Sebastian Frank prangerte als Hauptredner die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse ebenso an wie den Wohnungsmangel. Mit dem Einsatz für den Schutz durch Tarifverträge, ein gerechtes Steuersystem, gerechte Bildungschancen und das Recht auf Weiterbildung wolle die Gewerkschaft "den Wandel der Arbeitswelt nutzen, um ihn im Sinne einer solidarischen, gerechten und weltoffenen Gesellschaft zu gestalten". − ae



