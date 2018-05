Burschen stellen neuen Maibaum mit Gottes Segen auf

Für den Maibaum ihres Patenvereins legten sich die Burschen aus Unterneukirchen kräftig ins Zeug. − Foto: ga Für den Maibaum ihres Patenvereins legten sich die Burschen aus Unterneukirchen kräftig ins Zeug. − Foto: ga



Alles braucht seine Zeit und kräftige Mannsbilder. Vor allem wenn es darum geht, einen 28 Meter langen Maibaum per Muskelkraft in die Höhe zu hieven. Die Aktion am Maifeiertag in Hörpolding (Stadt Traunreut) dauerte rund zweieinhalb Stunden, bis das Traditionsstangerl beim Moierhof in den leicht wolkenverhangenen Himmel ragte. Damit hat der Ort an der Bundesstraße 304 nach vielen Jahren der Abstinenz wieder einen stattlichen Maibaum.

Groß war der Jubel, als der schön geschmückte Maibaum in Begleitung der Musikkapelle Unterneukirchen aus Richtung Haßmoning im Oberdorf eintraf. Die Diebe gaben sich als der Burschenverein Unterneukirchen zu erkennen. Über die Auslöse sei man sich schnell einig gewesen, sagte ein Bursche aus Unterneukirchen der Heimatzeitung: Eine Brotzeit und freie Getränke für die rund 80-köpfige Diebesbande.

Wo sie den in einer Nacht- und Nebel-Aktion entwendeten Maibaum versteckt hatten, wollten sie nicht sagen. Sie verrieten nur so viel: "Er war an einem sicheren Ort und gut bewacht." Die beiden Burschenvereine Hörpolding und Unterneukirchen verbindet seit zehn Jahren eine enge Freundschaft, seit damals die Hörpoldinger zum Wiedergründungsfest der Unterneukirchener die Patenschaft übernommen hatten. Vor dem Aufstellen des Baumes erbat Gemeindereferentin Monika Angerer Gottes Segen: "Allmächtiger Gott, alles was du geschaffen hast, rühmt deine Herrlichkeit. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Halterung und den Baum. Halte alles Unheil von ihm fern und lass ihn lange ein Wahrzeichen dieses Ortes sein." − ga

