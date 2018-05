Flüchtlingshelfer kritisieren Trend zu Arbeitsverbot für Asylbewerber

Geflüchtete, die – so wie dieser junge Afghane – einen Arbeitsplatz haben, können sich ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften. Somit würden die teuren Mieten, die für Sammelunterkünfte anfallen, nicht den Steuerzahler belasten, schreiben die heimischen Helferkreise in einem offenen Brief an das bayerische Innenministerium. − Foto: dpa Geflüchtete, die – so wie dieser junge Afghane – einen Arbeitsplatz haben, können sich ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften. Somit würden die teuren Mieten, die für Sammelunterkünfte anfallen, nicht den Steuerzahler belasten, schreiben die heimischen Helferkreise in einem offenen Brief an das bayerische Innenministerium. − Foto: dpa



Die Sorge und der Frust bei den heimischen Flüchtlings-Helferkreisen wächst. In einem offenen Brief an das bayerische Innenministerium kritisieren sie den Umgang mit Asylbewerbern, die bereits einen Job haben, deren Arbeitserlaubnis aber nicht verlängert wird, weil ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen oder ihr Asylantrag abgelehnt worden ist.

Dass die Zuständigkeit über die Verfahren gerade Stück für Stück von der Ausländerbehörde des Landkreises Traunstein an die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) in München übergeht, verschärft die Lage in den Augen der Helfer deutlich. "Die ZAB agiert da deutlich restriktiver", sagt Marianne Penn vom Netzwerk Asyl in Trostberg, einem der Unterzeichner des Offenen Briefes neben der Initiative der Flüchtlingsrechte im Landkreis Traunstein sowie den Helferkreisen Wössen, Altenmarkt, Traunreut und Palling.

"Da wird jede Arbeitserlaubnis abgelehnt, sobald Ausreisepflicht besteht", so Penn. "Doch wirklich durchgesetzt wird die Ausreisepflicht ja nur bei Straffälligen oder Identitätsverweigerern. Die unbescholtenen Flüchtlinge, die einen Folgeantrag stellen oder gegen Bescheide klagen, sind dagegen zur Untätigkeit verdammt."

Folgende zwei Forderungen formuliert der offene Brief: Arbeitserlaubnis für alle, auch während eines laufenden Asylverfahrens. Und: Flüchtlinge sollen bleiben dürfen, wenn sie sich ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften und sich somit integrieren können – nach den Kriterien eines Einwanderungsgesetzes.

