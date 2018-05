Heizdecke brennt: Haus wird unbewohnbar

Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar, der Schaden beträgt rund 70.000 Euro. − Foto: FDL/Arz Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar, der Schaden beträgt rund 70.000 Euro. − Foto: FDL/Arz



Ein Zimmerbrand in Traunstein hat am Mittwoch dazu geführt, dass ein Einfamilienhaus unbewohnbar wurde. Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt an einer Heizdecke.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19 Uhr zu dem Brand. Die Hausbewohner wurden dank der Rauchmelder auf das Feuer in ihrem Schlafzimmer aufmerksam und wählten den Notruf.

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einer Heizdecke den Brand ausgelöst haben. Erst geriet die Matratze in Brand, dann griff das Feuer auf das gesamte Bett über und breitete sich weiter im Zimmer aus.

Es kam zu einer enormen Rauchentwicklung, wodurch ein Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Haus verhindern. Dennoch führten der Brand und die damit verbundene Rauchentwicklung zur Unbewohnbarkeit des Hauses.

Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 70.000 Euro. Die Kripo Traunstein ermittelt. Am Einsatz waren die Feuerwehren aus Traunstein, Wolkersdorf und Haslach sowie Kräfte des BRK beteiligt. − pnp