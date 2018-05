Angebranntes Essen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Mit Atemschutz gingen die Traunreuter Feuerwehrler ins Gebäude. − Foto: FDL/Bemi Mit Atemschutz gingen die Traunreuter Feuerwehrler ins Gebäude. − Foto: FDL/Bemi



Eine 78-jährige Traunreuterin hat am Mittwochabend in ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kantstraße einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und ist zu einer Nachbarin gegangen.

Gegen 19.15 Uhr löste die starke Rauchentwicklung einen Brandmelder aus. Bewohner des Hauses stellten dann im Treppenhaus eine Rauchentwicklung und Brandgeruch fest. Da an der betroffenen Wohnung niemand die Türe öffnete, wurde die Feuerwehr Traunreut verständigt. Diese ging beim Eintreffen sofort unter Atemschutz in das Gebäude.

Kurz bevor die mit einem Rauchvorhang abgeschirmte Wohnungstüre gewaltsam geöffnet werden musste, meldete sich die 78-jährige Bewohnerin der Wohnung und übergab den Wohnungsschlüssel. Die Feuerwehr entlüftete das Gebäude und führte Sauerstoffmessungen durch.



− Foto: FDL/Bemi − Foto: FDL/Bemi



Durch die Rauchentwicklung wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Die Traunreuter Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort, das BRK mit einem Rettungswagen und dem Einsatzleiter Rettungsdienst sowie die Polizei. − red



− Foto: FDL/Bemi − Foto: FDL/Bemi





− Foto: FDL/Bemi − Foto: FDL/Bemi





− Foto: FDL/Bemi − Foto: FDL/Bemi





− Foto: FDL/Bemi − Foto: FDL/Bemi





− Foto: FDL/Bemi − Foto: FDL/Bemi