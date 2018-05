"Im Landkreis Traunstein lässt es sich sicher leben"

Der oberbayerische Polizeipräsident Robert Kopp (rechts) stellte die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres für den Landkreis Traunstein am Mittwochnachmittag mit Landrat Siegfried Walch vor. − F.: Wittenzellner Der oberbayerische Polizeipräsident Robert Kopp (rechts) stellte die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres für den Landkreis Traunstein am Mittwochnachmittag mit Landrat Siegfried Walch vor. − F.: Wittenzellner



"Die Sicherheitslage ist unverändert gut", sagte der oberbayerische Polizeipräsident Robert Kopp bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2017 für den Landkreis Traunstein am Mittwochnachmittag im Landratsamt. Der Landkreis gehöre weiter zu den sichersten Regionen. Die Straftaten seien rückläufig, und die Aufklärungsquote sei gestiegen. 17910 Polizeieinsätze gab es im Vorjahr, im Schnitt 49 am Tag. Man sei da, wo man gebraucht werde, sagte Kopp.

Landrat Siegfried Walch (CSU) wies auf eines der primären Ziele im Landkreis hin: "Uns ist es wichtig, dass die Menschen weitestgehend unbehelligt leben können. Sicherheit ist ein hoher Standortfaktor." Sie bilde die Grundlage für Freiheit, und diese gehöre zum Chiemgauer Lebensgefühl. Der Landrat dankte allen Polizisten, die einen "hervorragenden Job" machten.

Kopp sagte, dass man – bereinigt um die ausländerrechtlichen Delikte – mit 6497 Straftaten einen Rückgang von 140 Fällen (2,1 Prozent) gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Dies sei der zweitniedrigste Wert in den vergangenen zehn Jahren. Dass gleichzeitig die Aufklärungsquote um drei Prozent auf über zwei Drittel stieg, verstärke die Einschätzung, dass man bei 4348 aufgeklärten Fällen von einem sicheren Landkreis sprechen könne.

Am Rande des Sicherheitsgesprächs haben auch die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein und die Kriminalpolizeistation Mühldorf Bilanz gezogen. Die Beamten sind für die Ermittlungen bei Straftaten der mittleren und schweren Kriminalität in den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land, Mühldorf und Altötting zuständig. In den zwölf Kommissariaten wurden 1461 Fälle registriert, von denen 81,5 Prozent aufgeklärt werden konnten. − red/awi

Ausführliche Berichte und alle Zahlen finden Sie am Freitag, 4. Mai 2018, auf einer Sonderseite in Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.