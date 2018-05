Chemiepark Trostberg als Sprungbrett ins Berufsleben

Ein breites Sprungbrett ins Berufsleben bietet der Chemiepark Trostberg mit seinem vielfältigen Ausbildungsbereich. Über diesen kann man sich am Freitag, 4. Mai 2018, ab 15.30 Uhr beim alljährlichen Tag der Ausbildung der AlzChem und BASF ausgiebig informieren. Interessierte Jugendliche und Schulabsolventen mit ihren Eltern sind eingeladen, sich einen Überblick zu verschaffen.

Ausbilder und Auszubildende geben Einblick in acht Ausbildungsberufe: Chemikant/-in, Chemielaborant/-in, Fachinformatiker/-in Systemintegration, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Industriemechaniker/-in, Kaufmann/-frau für Büromanagement oder Industriekaufmann/-frau und Fachkraft für Lagerlogistik. In der bunten Versuchswelt im Ausbildungslabor (Foto) sowie in der GMP-Anlage werden die chemischen Berufe vorgestellt, in den Lehrwerkstätten die technischen. Zentrale Anlaufstelle ist das Info-Center im Verwaltungsgebäude der AlzChem. Hier stellen sich die kaufmännische Ausbildung sowie die Fachinformatiker und Lagerlogistiker vor. Auch wie man sich richtig bewirbt, ist zu erfahren. Es gibt Snacks und Getränke. Bis 20 Uhr fahren die Pendelbusse ab dem Info-Center zu den Stationen. − red