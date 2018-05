Kabarett im Nuts: "Es geht heiter weiter"

Eine Attacke auf die Lachmuskeln verspricht das Comedy-Duo "Steckerlfisch und Schlagsahne" am Freitag, 4. Mai 2018, ab 20 Uhr im Traunsteiner "Nuts". Beflügelt von ihrem 20. Bühnenjubiläum gehen Angie Aschbacher und Christian Haller in ihrem aktuellen Programm mit gesellschaftssatirischen Sketchen den Tücken des Alltags auf den Grund. Machos, Ehepartner und viele mehr sollten in Deckung gehen. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Steckerlfisch & Schlagsahne