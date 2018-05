Farben und Fotografien im Rathaus

Bürgermeister Thomas Schmidinger freut sich, dass mit den Bildern von Meike Bockhoff wieder frische, fröhliche Farben ins Schnaitseer Rathaus eingekehrt sind. "Unser Rathaus ist eine Stätte der Begegnung." − Foto: Unterforsthuber Bürgermeister Thomas Schmidinger freut sich, dass mit den Bildern von Meike Bockhoff wieder frische, fröhliche Farben ins Schnaitseer Rathaus eingekehrt sind. "Unser Rathaus ist eine Stätte der Begegnung." − Foto: Unterforsthuber



Derzeit erstrahlen die Räume im Schnaitseer Rathaus in phantasievollen Farben. Die Ameranger Malerin Meike Bockhoff stellt ihre Acrylgemälde aus. Schon im Rathausfoyer fällt die 120 auf 100 Zentimeter große Leinwand auf, die einen fröhlich bunten Farbtupfer in das Verwaltungsgebäude zaubert. Neben ihren acht Acrylbildern verdienen aber auch die vielen Fotografien Aufmerksamkeit. Der Betrachter fühlt sich in die jeweilige Szenerie versetzt. Ein alter Mann in den Gassen Neapels entführt in die süditalienische Stadt und lässt einem durch die Straßen wandern. Es ist Leben in den Fotografien von Meike Bockhoff. Leben, das ansteckt.

Im Gespräch mit Bürgermeister Thomas Schmidinger betonte Bockhoff, dass sie es gut findet, wenn sich Rathäuser für die Kunst öffnen. "Demnächst bin ich mit einer Ausstellung im Ameranger Rathaus und im nächsten Jahr kann ich in Töging ausstellen." Schmidinger freute sich über die farbenfrohen Bilder im Rathaus: "Dafür steht unser Rathaus. Das Rathaus sollte kein reiner Verwaltungsbau sein, sondern eine Stätte der Begegnung." − ukMehr dazu lesen Sie am Freitag, 4. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.