Mordanklage nach tödlichen Schüssen in Traunreuter Kneipe

In diesem Lokal soll der Traunreuter die beiden Männer getötet und die Wirtin und eine junge Frau schwer verletzt haben. − Foto: hr



Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat jetzt wegen der Tötung zweier Gaststättenbesucher sowie der versuchten Tötung der Gastwirtin und einer weiteren Besucherin in der Traunreuter Kneipe "Hex-Hex" Anklage zum Schwurgericht des Landgerichts Traunstein erhoben.

Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der 62-jährige Täter aus Traunreut am 16. September 2017 kurz vor 22.30 Uhr das Lokal HexHex und eröffnete sofort das Feuer aus einer mitgeführten Schusswaffe auf die vier anwesenden Personen. Nach Einschätzung von Polizei und Staatsanwaltschaft setzte er dann das Gewehr als Schlagwerkzeug ein.

Zwei 31-jährige Besucher des Lokals aus Altenmarkt und Palling erlitten tödliche Verletzungen. Die Wirtin und deren damals 28-jährige Bekannte wurden durch die Angriffe des Täters schwer verletzt. Bei der Wirtin sind bleibende Verletzungen zu erwarten.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein hält den zur Tatzeit 62-jährigen Mann aus Traunreut für dringend tatverdächtig und legt ihm daher Mord in zwei Fällen, versuchten Mord in zwei Fällen sowie gefährliche und schwere Körperverletzung zur Last. Nachdem in seiner Wohnung Munition aufgefunden wurde, für die er keine Erlaubnis hatte, wird dem Angeschuldigten auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Der weiterhin vorläufig untergebrachte Verdächtige bestätigt, sich früher am Tatabend im Lokal aufgehalten zu haben, bestreitet aber die Begehung der Taten. In der Hauptverhandlung werden daher insbesondere auch seine Beweggründe geklärt werden müssen. Der Vorwurf gegen den Angeschuldigten stützt sich laut Staatsanwaltschaft auf zahlreiche Sachverständigengutachten und Zeugenaussagen. Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Traunstein hat eine Vielzahl von Spuren zusammengetragen, deren Auswertung mehrere Monate in Anspruch nahm. Mitte März wurden die mehrere Ordner umfassenden Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Nunmehr konnte die Auswertung dieser Unterlagen durch die Staatsanwaltschaft Traunstein abgeschlossen werden. − red