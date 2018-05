Ein Jahr Wochenmarkt am Mittwoch: "Luft nach oben"

Die Organisatoren des Trostberger Wochenmarkts auf dem Vormarkt sind um ein breit gefächertes Angebot bemüht. Seit einem Jahr findet der Markt immer mittwochs ab 7 Uhr statt. Was das Kundeninteresse angeht, gibt es Höhen und Tiefen. Die Marktgilde und die Händler wollen jedoch weiter am Ball bleiben. - F.: luhi Die Organisatoren des Trostberger Wochenmarkts auf dem Vormarkt sind um ein breit gefächertes Angebot bemüht. Seit einem Jahr findet der Markt immer mittwochs ab 7 Uhr statt. Was das Kundeninteresse angeht, gibt es Höhen und Tiefen. Die Marktgilde und die Händler wollen jedoch weiter am Ball bleiben. - F.: luhi



"Insgesamt zufriedenstellend, aber schon noch Luft nach oben." So lautet das Resumee von Eva-Maria Kamrad ein Jahr, nachdem sie den Trostberger Wochenmarkt vom Samstag auf den Mittwoch verlegt hat. Als Leiterin der Geretsrieder Zweigstelle der Deutschen Marktgilde ist sie für die Organisation des Marktes in der Alzstadt zuständig.

Anfangs fand dieser auf dem Parkplatz über der Tiefgarage statt, zog dann nach oben auf den Vormarkt in der Altstadt – und stand wegen des immer geringer werdenden Zuspruchs vor dem Aus. Als Wiederbelebungsmaßnahme wechselte man vom Samstag mit der starken Wochenmarktkonkurrenz im Umland, etwa in Traunreut und Traunstein, auf den Mittwoch. Seitdem sei es etwas besser geworden, sagt Eva-Maria Kamrad. "Der Start war sehr gut, nach einigen Wochen ist es etwas abgeflaut, zuletzt war es eher schleppend." Es gebe gute Tage mit reichlich Kundschaft und starken Umsätzen, aber auch schlechte, an denen sehr wenig los sei. Ziel müsse es sein, dauerhaft zufriedenstellende Kundenzahen zu haben. "Dafür muss sich der Mittwochsmarkt aber noch besser in den Köpfen der Bevölkerung verankern."

Zum einjährigen Jubiläum ist der Wochenmarkt am 9. Mai von 7 bis 13 auf dem Vormarkt mit einem Frühlingsfest verbunden. Bürgermeister Karl Schleid verschenkt Kräuterpflanzen an die Kunden. Wie gewohnt, sind frisches Obst, Gemüse, Käse, Feinkost, Geflügel, Fleisch- und Wurstwaren im Angebot, das meiste davon direkt vom Erzeuger. Außerdem haben die Händler allerhand zum Probieren vorbereitet. Mit einer Verkostung wird zum Beispiel die Spargelsaison eingeläutet. Die örtliche Pizzeria "Salento" bietet Pizza-Taler an. Die Kunden erhalten die beliebten Wochenmarkt-Einkaufstaschen, und die Marktbeschicker locken mit speziellen Jubiläumsangeboten.

