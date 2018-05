Gemeinsam musizieren in der "MuWo"-Familie

Von Kammermusik und Orchester über Chor und BigBand bis Bodypercussion und Tanz reicht das Angebot der "MuWo". Junge Musiker können sich dafür noch bis Freitag, 11. Mai, anmelden. − Fotos: MuWo Von Kammermusik und Orchester über Chor und BigBand bis Bodypercussion und Tanz reicht das Angebot der "MuWo". Junge Musiker können sich dafür noch bis Freitag, 11. Mai, anmelden. − Fotos: MuWo



"We are family" war das Motto der "MuWo" 2017. Auch in diesem Jahr wird die Musikwoche der Arge der Musikschulen des Landkreises Traunstein wieder angeboten. Wer Lust hat, intensiv gemeinsam zu singen und zu musizieren, zwischen zwölf und 20 Jahren alt ist und seit mindestens drei Jahren Unterricht am Instrument hat, kann die gute Gemeinschaft der Teilnehmer und den Zusammenhalt der MuWo-Family kennenlernen: Die Musikwoche findet vom 1. bis 8. September im Seminarhotel Baumburg in Altenmarkt statt.

Kammermusik in unterschiedlichen Besetzungen, Orchester, Chor, BigBand, Jazz-Combo, großes Blechbläserensemble, Bodypercussion, Tanz, Körperwahrnehmung, Entspannung und an den beiden letzten Abenden die großen öffentlichen Schlusskonzerte im Prälatensaal und der Stiftskirche Baumburg. Wann und wo sonst haben Schüler schon die Möglichkeit, so viel Zeit mit Musik, ihrem Instrument und ihrer Stimme zu verbringen? Das Ganze im Kreise von Gleichgesinnten unter Regie eines engagierten, ideenreichen Dozententeams. Dieses besteht aus Sebastian Thiel (Holzbläser), Sebastian Krause (Blechbläser), Veronika Stickel und Sarah Emmert (hohe Streicher), Shane Woodborne (tiefe Streicher, Orchester), Elke Hintermaier (außermusikalische Betreuung) und Rebekka Thois (Gesamtleitung, Klavier, Chöre).

Anmelden kann man sich noch bis Freitag, 11. Mai, bei der Musikschule Trostberg, Tel. 08621/801520, musikschule@trostberg.de. Nähere Infos gibt es unter www.musikschule.trostberg.de. - red